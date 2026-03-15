Forte nevicata alberi caduti e vie bloccate in provincia di Varese | sul posto anche vigili del fuoco brianzoli

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo, una forte nevicata ha interessato la zona settentrionale della provincia di Varese, causando alberi caduti e strade bloccate. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco brianzoli per gestire le situazioni di emergenza e rimuovere gli ostacoli. Le condizioni meteorologiche hanno provocato disagi alla viabilità e interruzioni in alcune aree.

Le squadre stanno intervenendo per liberare le strade. L'Anas ha chiuso un tratto della SS36 Fortissima nevicata nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo nella parte settentrionale di Varese. Una nevicata che ha causato importanti disagi alla viabilità con numerosi interventi di soccorso urgente da parte dei vigili del fuoco per caduta di alberi e persone rimaste bloccate. Sul posto anche personale dai comandi della Brianza. Nelle zone di Valganna e Brinzio sono caduti numerosi alberi a causa del maltempo che sono andati ad interessare le vie di circolazione, bloccando gli automobilisti e la viabilità. I vigili del fuoco di Varese hanno quindi chiesto aiuto alle province vicine. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Pali e alberi caduti, decine di interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempoSono 23 gli interventi conclusi finora, mentre altri 4 sono attualmente in corso.

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