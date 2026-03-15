Formula1 il calendario del Mondiale

Ecco il calendario della stagione di Formula 1 2026, che include le date e le tappe ufficiali del campionato. La stagione si svolgerà su diversi circuiti in tutto il mondo, con gare programmate in varie città. La pubblicazione del calendario è stata annunciata recentemente, fornendo dettagli sugli appuntamenti principali del campionato. La stagione si articolerà lungo un percorso di diverse gare, che si terranno tra marzo e dicembre.

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