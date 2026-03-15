Formula 1 travolta dalla guerra | cancellati i Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita

La Formula 1 ha annunciato la cancellazione dei Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita, programmati per metà aprile, a causa dell’instabilità militare in Medio Oriente. Le due gare non si terranno più e questa decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno preso atto delle difficoltà legate alla situazione nel territorio interessato.

La Formula 1 si ferma davanti alla guerra. I Gran Premi del Bahrein e dell’Arabia Saudita, previsti per metà aprile, sono stati ufficialmente cancellati a causa dell’ instabilità militare in Medio Oriente. La decisione è stata annunciata dalla FIA, la Federazione Internazionale dell’Automobile, dopo giorni di valutazioni legate alla sicurezza della regione. La cancellazione riguarda due appuntamenti centrali del calendario mondiale della Formula 1, programmati rispettivamente dal 10 al 12 aprile sul circuito di Sakhir, in Bahrein, e dal 17 al 19 aprile sul tracciato cittadino di Gedda, in Arabia Saudita. Entrambi gli eventi non verranno recuperati e non saranno sostituiti da altre gare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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