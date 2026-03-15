Formula 1 oggi il Gp di Cina – La gara in diretta

Oggi si corre il Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del campionato di Formula 1. La gara si svolge domenica 15 marzo e sarà trasmessa in diretta. Le squadre e i piloti sono pronti a scendere in pista per questa tappa del Mondiale, che vedrà sfidarsi le vetture sul circuito cinese. La competizione si svolge in un contesto di alta tensione e attesa.

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Cina. Oggi, domenica 15 marzo, il Circus torna in pista per il secondo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Australia, dove a trionfare era stato George Russell davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Proprio il bolognese scatterà dalla pole position a Shanghai. Il Gp partirà alle 8 ora italiana. Dove vedere il Gp di Cina in Formula 1? La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e in streaming su Sky Go e Now. Il terzo Gran Premio della stagione si correrà in Giappone, domenica 29 marzo. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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