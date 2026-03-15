La Federazione Internazionale dell'Automobile ha annunciato la cancellazione dei Gran Premi di Formula 1 previsti per metà aprile in Bahrein e Gedda, Arabia Saudita. La decisione è stata presa a causa della guerra in corso in Medio Oriente. Nessun altro dettaglio su eventuali spostamenti o nuove date è stato comunicato. La cancellazione coinvolge le due tappe programmate per questa stagione.

AGI - I Gran Premi di Formula 1 del Bahrein e di Gedda, in Arabia Saudita, previsti per metà aprile, sono stati cancellati a causa della guerra in corso in Medio Oriente, ha annunciato la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA). "Confermiamo oggi che, a seguito di attente valutazioni, a causa della situazione in corso in Medio Oriente, i Gran Premi del Bahrein e dell'Arabia Saudita non si terranno ad aprile", ha dichiarato in un comunicato l'organo di governo mondiale degli sport motoristici, inclusa la serie di grande successo Formula 1. I test, le qualifiche e le gare di Formula 1 in questi due stati arabi del Golfo, regolarmente bersaglio di raid aerei iraniani dalla fine di febbraio, erano in programma dal 10 al 12 aprile e dal 17 al 19 aprile e non saranno sostituiti da altri Gran Premi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Formula 1, cancellati i Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita

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