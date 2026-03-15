Nel Gran Premio di Cina, il pilota italiano ha conquistato la sua prima vittoria nel Mondiale, portando il tricolore sul tetto del mondo. Dopo aver ottenuto la pole position più giovane di sempre, ha dimostrato talento e determinazione durante la corsa, riuscendo a gestire la sfida delle Ferrari e a mantenere la leadership fino al traguardo. La vittoria è stata accolta con emozione e lacrime sul volto del pilota.

Appena 24 ore dopo dopo la pole position più giovane di sempre, Andrea Kimi Antonelli conquista a Shanghai la sua prima vittoria nel Mondiale con una prova che dà ragione a talento e autorevolezza del campione, gestendo prima la sfida delle Ferrari. E poi il rientro del suo compagno di squadra George Russell che – dopo una parte centrale di gara sottotono – archivia i file Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma non riesce ad avvicinarsi a Kimi. Formula 1, Antonelli vince il Gp in Cina: primo successo in carriera. Il pilota italiano, 19 anni, conquista il primo Gp della carriera sul circuito cinese, al termine di una gara perfetta, condotta in maniera impeccabile fin dal primo giro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Formula 1, Antonelli trionfa al Gp di Cina e riporta il tricolore sul tetto del mondo. Mano sul cuore e lacrime: l’avevo promesso all’Italia (video)

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Storica vittoria di Kimi Antonelli nel gran premio della Cina di Formula 1. Sul circuito di Shanghai il 19enne della Mercedes ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra George Russell e le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per Antonelli facebook

Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Cina e conquista la sua prima vittoria in Formula 1. x.com