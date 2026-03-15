Formula 1 Antonelli secondo nel Mondiale dietro a Russell | la classifica piloti

Nella gara di Formula 1 in Cina, Andrea Kimi Antonelli ha concluso al primo posto, davanti a George Russell e Lewis Hamilton. La corsa si è svolta domenica 15 marzo e ha visto i tre piloti protagonisti sul podio. La classifica mondiale vede Antonelli al secondo posto, subito dietro a Russell.

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Formula 1 in Cina, oggi domenica 15 marzo, davanti al compagno di squadra della Mercedes George Russell e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Il pilota italiano, 19 anni, si porta al secondo posto nella classifica piloti del Mondiale (47 punti) dietro a Russell (51 punti). In. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Classifica Mondiale piloti F1 2026: Russell subito in vetta davanti ad Antonelli Leggi anche: Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli si porta a -4 da Russell. Leclerc davanti a Hamilton #Norris fuga mondiale - #Antonelli superlativo- #Verstappen sul podio - Out entrambe le#ferrari #f1 Una selezione di notizie su Formula 1 Antonelli secondo nel... Temi più discussi: F1 | Antonelli: Partenza disastrosa, mi sono trovato con la batteria a zero; Kimi Antonelli, un bolognese in prima fila in Formula 1: Ora voglio concludere l’impresa; Qualifiche Gp Cina, Antonelli in pole ma Ferrari c'è. Griglia di partenza in Formula 1; F1 2026, Gp Cina: prima pole per Antonelli, il più giovane di sempre. Antonelli conquista a 19 anni il suo primo GP di F1 vincendo a Shanghai. Secondo Russell, terzo HamiltonL'ultimo italiano a vincere un Gran Premio di F1 è stato il romano Giancarlo Fisichella che esattamente 20 anni, precisamente il 19 marzo ... msn.com F1, Kimi Antonelli stratosferico: domina e vince il Gp di Cina. Primo podio con Ferrari per HamiltonE’ il sedicesimo pilota italiano a vincere un Gran Premio di Formula 1. Prima volta sul podio con Ferrrari per Hamilton, dietro a Russell. Leclerc chiude quarto ... sport.quotidiano.net Un italiano torna a vincere in Formula 1, Kimi Antonelli trionfa in Cina. Sono passati 398 GP dall’ultima vittoria azzurra targata Fisichella, Malesia 2006. #formula1 #ilmattino #gp #antonelli #shanghai facebook BUONGIORNO, ITALIA! Dopo 20 anni dall'ultima volta (Fisichella nel GP della Malesia 2006), un pilota ITALIANO torna A VINCERE una gara in Formula 1: Kimi Antonelli vince la sua prima gara in carriera a Shanghai, chiudendo davanti al suo compagn x.com