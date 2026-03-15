Formula 1 Antonelli secondo nel Mondiale dietro a Russell | la classifica piloti

Da webmagazine24.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella gara di Formula 1 in Cina, Andrea Kimi Antonelli ha concluso al primo posto, davanti a George Russell e Lewis Hamilton. La corsa si è svolta domenica 15 marzo e ha visto i tre piloti protagonisti sul podio. La classifica mondiale vede Antonelli al secondo posto, subito dietro a Russell.

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Formula 1 in Cina, oggi domenica 15 marzo, davanti al compagno di squadra della Mercedes George Russell e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Il pilota italiano, 19 anni, si porta al secondo posto nella classifica piloti del Mondiale (47 punti) dietro a Russell (51 punti). In. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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