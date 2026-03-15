Formazioni ufficiali Entella-Avellino 30ª giornata Serie BKT

Le formazioni ufficiali di Entella-Avellino del 15 marzo 2026 sono state rese note. Entrambe le squadre hanno comunicato i titolari, i moduli e le scelte definitive degli allenatori per la 30ª giornata di Serie BKT. La partita si svolgerà oggi, e le formazioni sono state pubblicate prima del calcio d'inizio.

Le formazioni ufficiali sono state consegnate all'arbitro Mario Perri. Rispetto alle previsioni della vigilia, entrambi gli allenatori riservano qualche sorpresa. VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Alborghetti; Bariti, Karic, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Debenedetti, Cuppone. A disposizione: Rinaldi, Siaulys, Stabile, Guiu, Tirelli, Franzoni, Dalla Vecchia, Pilati, Turchia, Del Lungo, Boccadamo. All.: A. Chiappella. AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Russo, Tutino. A disposizione: Iannarilli, Missori, Biasci, D’Andrea, Kumi, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Sassi, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Probabili formazioni Entella-Avellino, 30ª giornata Serie BKTAl Sannazzaro di Chiavari sfida tra liguri e lupi irpini: chi scenderà in campo dal primo minuto? Il Sannazzari di Chiavari ospita uno scontro... Formazioni ufficiali Avellino-Padova, 28ª giornata Serie BKTLe formazioni ufficiali di Avellino-Padova del 7 marzo 2026: tutti i titolari, le disposizioni tattiche e le scelte definitive dei due allenatori in... Aggiornamenti e notizie su Formazioni ufficiali Entella Avellino... Temi più discussi: Virtus Entella - Avellino in Diretta Streaming | DAZN IT; Tabellone Coppa Italia 2025/2026, le partite: ottavi, quarti e semifinali; Debacle Reggiana al San Nicola: il Bari dilaga 4-1 nello scontro salvezza; ? Entella, Bariti: Tanti scontri diretti, ma non mettiamoci pressione! Testa all'Avellino. Live - Entella-Avellino (ore 15): formazioni ufficiali, Ballardini sorprende in attacco0' - Formazioni ufficiali. Ballardini sorprende in attacco e punta su Tutino e Russo, in panchina Biasci. Confermato il 4-3-1-2 con dieci undicesimi schierati contro il Padova. ----------------------- ... msn.com Serie B 2025-2026: Virtus Entella-Avellino, le probabili formazioniTrentesima giornata di Serie B particolarmente delicata nella corsa alla salvezza. In programma uno scontro diretto pesantissimo tra Virtus Entella e Avellino, mentre il Pescara va a caccia di punti ... sportal.it Oggi gioca l’Entella Avellino ore 15.00 Diretta TV Dazn e La B Channel Online su TicketOne e alla biglietteria dello stadio #ForzaEntella #UnaSolaSquadra facebook Entella, c’è voglia di far festa. Compleanno con i tre punti: bisogna battere l’Avellino x.com