Forlì Juventus Next Gen LIVE | tandem Licina-Guerra davanti

Da juventusnews24.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 31ª giornata di Serie C, Forlì e Juventus Next Gen si affrontano in una partita che vede in campo il tandem offensivo formato da Licina e Guerra. La cronaca si concentra sui momenti salienti, la moviola e i dettagli del risultato finale. La partita viene seguita in diretta, con aggiornamenti su azioni e sviluppi, offrendo un quadro completo dell'incontro.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 12.30 Migliore in campo Juventus Next Gen:. Forlì Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Reti: Forlì: Martelli, Mandrelli, Franzolini, Selvini, Farinelli, Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. All. Miramari. A disp. Tagliaferri, Menarini, Saporetti, Ripani, Greco, Spinelli, Berti, Giovannini, Ilari, Gheza, Manetti, Rossi, Onofri, Zagre Juventus Next Gen (3-5-2): Scaglia S. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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