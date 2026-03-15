Forlì Juventus Next Gen LIVE | tandem Licina-Guerra davanti

Nella 31ª giornata di Serie C, Forlì e Juventus Next Gen si affrontano in una partita che vede in campo il tandem offensivo formato da Licina e Guerra. La cronaca si concentra sui momenti salienti, la moviola e i dettagli del risultato finale. La partita viene seguita in diretta, con aggiornamenti su azioni e sviluppi, offrendo un quadro completo dell'incontro.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 12.30 Migliore in campo Juventus Next Gen:. Forlì Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Reti: Forlì: Martelli, Mandrelli, Franzolini, Selvini, Farinelli, Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. All. Miramari. A disp. Tagliaferri, Menarini, Saporetti, Ripani, Greco, Spinelli, Berti, Giovannini, Ilari, Gheza, Manetti, Rossi, Onofri, Zagre Juventus Next Gen (3-5-2): Scaglia S. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Forlì Juventus Next Gen LIVE: tandem Licina-Guerra davanti Articoli correlati Campobasso Juventus Next Gen LIVE: Deme-Guerra in attacco, parte dalla panchina Licina. Le scelte ufficiali di BrambillaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: Licina titolaredi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Una selezione di notizie su Forlì Juventus Next Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Forlì-Juventus Next Gen; Serie C, girone B: Juventus Next Gen in trasferta a Forlì per uscire dal periodo negativo; Miramari: Contro la Juventus Next Gen servirà il collettivo; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Forlì-Juventus Next Gen. Diretta Juve Next Gen a Forlì: orario, formazioni e dove vederla in tv e streamingLa Juventus Next Gen torna in campo oggi alle 12:30 per il lunch match contro il Forlì, in una gara importante per la corsa ai playoff. I bianconeri arrivano dalla sconfitta contro la Vis Pesaro, un p ... msn.com Forlì-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Forlì-Juventus Next Gen di Domenica 15 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net È normale che adesso i punti abbiano un certo tipo di peso, nel senso che più vai avanti più in ogni gara diventa importante fare il massimo". La Juventus Next Gen scende in campo oggi alle 12:30 per affrontare il Forlì in una sfida che può dire tanto nella rinc facebook #JuventusNextGen Le parole di #Brambilla alla vigilia di Forlì x.com