Il 15 marzo 2026 a Forlì, 64 persone e 19 ex compagni si sono ritrovate per condividere un momento di ricostruzione sociale. L’evento ha coinvolto diversi quartieri e aule della città, creando un’occasione di incontro e confronto tra i partecipanti. La giornata ha visto momenti di dialogo e testimonianze che hanno rafforzato il senso di comunità tra tutti i presenti.

Il 15 marzo 2026, nel cuore di Forlì, la voglia di stare insieme ha trasformato quartieri e aule in luoghi di rinascita sociale. Da ex compagni di strada che si ritrovano dopo quarant’anni a gruppi di donne attive dal 1974, fino ai praticanti di arti marziali che celebrano il Cavallo Rosso di Fuoco, l’evento dimostra come le passioni comuni siano il motore della coesione comunitaria. I fatti parlano chiaro: i ragazzi della via Balducci hanno riscoperto un legame nato tra cortili e marciapiedi, mentre gli studenti dell’ITIS Marconi hanno riunito 19 dei 22 ex compagni di classe per una serata di ricordi. Parallelamente, il circolo culturale femminile rinnova mensilmente il suo impegno formativo, e 64 persone hanno aderito alla camminata notturna organizzata dal centro Bestform. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì: 64 persone e 19 ex compagni rinascono insieme

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