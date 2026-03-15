Fonzì a 90 anni | 75 anni di sci e lavoro manuale

Oggi ad Ascoli si celebra il novantesimo compleanno di Alfonso Bianchini, conosciuto come Fonzì, che ha trascorso 75 anni praticando lo sci e svolgendo lavori manuali. La famiglia si è riunita per festeggiare questo traguardo, in un'occasione che segna la lunga vita di un uomo radicato nel territorio e nelle sue tradizioni.

Alfonso Bianchini, noto a tutti come Fonzì, compie oggi 90 anni in un clima di festa familiare ad Ascoli. La celebrazione vede riuniti i parenti stretti per onorare una vita segnata da lavoro manuale e passione sciistica. La storia di questo veterano delle piste non è solo una cronaca biografica, ma rappresenta un caso studio sulla resilienza del tessuto sociale marchigiano. Nato nel 1936, il suo percorso professionale inizia precocemente a quattordici anni, interrompendo gli studi alle Industriali di Porta Romana per entrare nel mondo del lavoro con Alfredo Mazzuca. Il peso della storia personale come motore economico. L’interruzione degli studi a soli 14 anni segna l’inizio di un destino legato alla manualità e all’industria locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fonzì a 90 anni: 75 anni di sci e lavoro manuale Articoli correlati Vania Visani: 30 anni di sfide agli stereotipi nel lavoro manualeForlì, 8 marzo 2026: Vania Visani, elettricista da trent’anni, sfida gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro manuale. “3Tre – Il numero magico dello sci”: Sky racconta i 75 anni della pista simbolo di Madonna di CampiglioSettantacinque anni di storia, vittorie e notti indimenticabili sotto le luci delle Dolomiti.