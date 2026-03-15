Fondi per la scuola ’San Giovanni Bosco’

Il sindaco Gionata Calcinari e il consigliere regionale Andrea Putzu annunciano che nel fermano sono stati assegnati più di cinque milioni di euro per la scuola San Giovanni Bosco, con 2,5 milioni destinati a Sant’Elpidio a Mare. Entrambi evidenziano come questa distribuzione di fondi rifletta l’efficacia della collaborazione tra istituzioni. La notizia arriva attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori approfondimenti.

Sia il sindaco Gionata Calcinari, che il consigliere regionale, Andrea Putzu, nel dare notizia di oltre 5milioni piovuti nel fermano (di cui 2,5milioni solo per Sant’Elpidio a Mare) si richiamano agli effetti positivi e salvifici della filiera istituzionale. La speranza di riottenere il finanziamento perso per l’intervento di miglioramento sismico della scuola primaria ‘San Giovanni Bosco’ a Cascinare e per il quale era stata formalizzata richiesta con una nuova procedura (stavolta corretta) avviata il 15 settembre scorso, il sindaco Gionata Calcinari l’aveva sempre avuta per cui, ieri, la conferma di circa 1,3 milioni di euro concessi dal Ministero dell’Interno è stata salutata con legittima soddisfazione dal primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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