Fondazione Rizzoli i progetti | Il nostro aiuto a ricerca pazienti fragili e bimbi

Da ilrestodelcarlino.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Rizzoli ha presentato i suoi progetti, che includono iniziative di ricerca genetica, assistenza a pazienti fragili e sostegno ai bambini. Tra le attività, si trova una mappatura dell’espressione genica sull’anatomia dei tessuti, volta a sviluppare cure più specifiche. L’obiettivo è migliorare le terapie grazie a studi approfonditi sui meccanismi biologici coinvolti.

Dalla mappatura dell’espressione genica sull’anatomia del tessuto per arrivare a cure mirate per bimbi e adolescenti colpiti da tumori ossei, alla ricerca congiunta con il Cnr per migliorare la comprensione delle lesioni ortopediche dovute a violenze domestiche, alla progettazione e produzione di protesi ortopediche personalizzate, al centro però la valutazione e lo sviluppo di soluzioni con la IA per l’assistenza clinica e la ricerca. Questi sono alcuni dei progetti approvati dal Cda della Fondazione Rizzoli per il biennio 2026-2027, come spiega la presidente, Federica Guidi. Progetti importanti che hanno caratterizzato il lavoro della Fondazione fin dalla sua creazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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