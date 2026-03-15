Fondazione Rizzoli i progetti | Il nostro aiuto a ricerca pazienti fragili e bimbi

La Fondazione Rizzoli ha presentato i suoi progetti, che includono iniziative di ricerca genetica, assistenza a pazienti fragili e sostegno ai bambini. Tra le attività, si trova una mappatura dell’espressione genica sull’anatomia dei tessuti, volta a sviluppare cure più specifiche. L’obiettivo è migliorare le terapie grazie a studi approfonditi sui meccanismi biologici coinvolti.

Dalla mappatura dell’espressione genica sull’anatomia del tessuto per arrivare a cure mirate per bimbi e adolescenti colpiti da tumori ossei, alla ricerca congiunta con il Cnr per migliorare la comprensione delle lesioni ortopediche dovute a violenze domestiche, alla progettazione e produzione di protesi ortopediche personalizzate, al centro però la valutazione e lo sviluppo di soluzioni con la IA per l’assistenza clinica e la ricerca. Questi sono alcuni dei progetti approvati dal Cda della Fondazione Rizzoli per il biennio 2026-2027, come spiega la presidente, Federica Guidi. Progetti importanti che hanno caratterizzato il lavoro della Fondazione fin dalla sua creazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Rizzoli, i progetti: "Il nostro aiuto a ricerca, pazienti fragili e bimbi" Articoli correlati Le eredità solidali possono sostenere progetti dedicati ai pazienti fragiliFare testamento è un gesto di responsabilità verso i propri cari, ma può diventare anche un atto di generosità: i lasciti solidali permettono a... Fondazione Cassa di Risparmio. Sostegno al progetto per pazienti diabetici fragiliLa Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena conferma il suo impegno al fianco dell’associazione Diabete Romagna: grazie ai fondi resi disponibili... Una selezione di notizie su Fondazione Rizzoli Temi più discussi: Fondazione Rizzoli, i progetti: Il nostro aiuto a ricerca, pazienti fragili e bimbi; Fondazione Rizzoli. Oltre il futuro; A Bologna torna B.Great, la grande cena solidale per sensibilizzare sui disturbi alimentari in via Rizzoli; Cena in via Rizzoli, torna la maxi tavolata contro i disturbi alimentari. Fondazione Rizzoli, i progetti: Il nostro aiuto a ricerca, pazienti fragili e bimbiLa presidente Federica Guidi parla delle iniziative per il biennio 2026-27: Le iniziative cercano di far avanzare ulteriormente diagnostica e terapie. ilrestodelcarlino.it Allenza filantropica per un dottorato multidisciplinare all’Alma MaterFondazione Golinelli, in partnership con Fondazione Rizzoli, cofinanzierà una borsa di studio che l’Università di Bologna ha attivato per il 41° ciclo dell’anno accademico 2025-2026, per il corso di ... vita.it Ricerca, formazione, cura Fondazione Golinelli sostiene Fondazione Rizzoli nel cofinanziamento di una borsa di dottorato del valore di 30.000 euro, bandita dall’Università di Bologna (41° ciclo, A.A. 2025/2026) e avviata presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, facebook