A Busnago, in Brianza, Tommaso Foglia sarà presente per tre giorni, durante i quali il pasticciere offrirà un evento incentrato sul cioccolato. La città si prepara ad accogliere questa manifestazione, che coinvolgerà gli appassionati e i visitatori desiderosi di scoprire le creazioni del noto professionista. L’appuntamento si svolgerà nel centro di Busnago, attirando pubblico da tutta la zona.

La Brianza si prepara ad accogliere Tommaso Foglia nel cuore di Busnago, dove il famoso pasticciere trasformerà la visita in un’esperienza sensoriale dedicata al cioccolato. Dal 27 al 29 marzo, il centro commerciale Globo ospiterà Chocoland, un villaggio tematico che promette di conquistare i visitatori con espositori e maestri del settore. L’appuntamento clou è fissato per il 29 marzo, data in cui l’ospite speciale realizzerà dal vivo tavolette decorate, condividendo tecniche e segreti del mestiere. Un ritorno alla tradizione dolciaria locale. Questa iniziativa segna un cambiamento significativo rispetto alle usanze precedenti legate alla trasmissione televisiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foglia in Brianza: 3 giorni di cioccolato a Busnago

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