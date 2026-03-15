Il Foggia subisce una sconfitta anche nella trasferta di Benevento e conferma il suo ottavo risultato negativo consecutivo nel girone C di Serie C. La squadra resta ultima in classifica e non riesce a interrompere la serie di sconfitte che dura ormai da diverse settimane. La partita si conclude con il punteggio di Benevento 2, Foggia 0.

E sono dieci. Il Foggia perde anche a Benevento e resta sempre più fanalino di coda della Serie C, girone C. Ai padroni di casa è bastata la rete di Tumminello al 18’ del primo tempo per conquistare l’intera posta in palio e consolidare il primato:. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Foggia, ancora un ko: è la decima sconfitta consecutiva

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