Flavio Cobolli non riesce a sollevare il trofeo vinto a Indian Wells | Belinda Bencic scoppia a ridere

Dopo aver vinto il torneo di doppio misto a Indian Wells, Flavio Cobolli non è riuscito a sollevare il trofeo, che risultava troppo pesante per lui. La sua compagna di squadra, Belinda Bencic, ha reagito ridendo alla scena, mentre il tennista toscano si è mostrato in difficoltà nel tentativo di alzare il trofeo. L'episodio si è verificato subito dopo la conclusione della partita.

Momento di difficoltà per Flavio Cobolli dopo aver vinto il torneo di doppio misto a Indian Wells in coppia con Belinda Bencic: il toscano non riesce minimamente a sollevare il pesantissimo trofeo, mentre la tennista svizzera scoppia a ridere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Bencic/Cobolli, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming Pronostico e quote Flavio Cobolli – Miomir Kecmanovic, Indian Wells 06-03-2026Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic aprono il programma sul campo numero 6, dunque intorno alle ore 20:00 italiane. Contenuti utili per approfondire Flavio Cobolli Temi più discussi: I.Wells: Cobolli batte ancora Kecmanovic e va al terzo turno; Indian Wells: Cobolli al 3° turno, Berrettini e Musetti out, nella notte c’è Sinner; ATP Indian Wells 2026, Cobolli non si ripete e perde nettamente la rivincita con Tiafoe; Atp Indian Wells, Cobolli avanti. Fuori Berrettini e Musetti. Flavio Cobolli e Belinda Bencic vincono il torneo di doppio misto a Indian Wells, battuti Dabrowski/GlasspoolFlavio Cobolli e Belinda Bencic sono campioni del torneo di doppio misto a inviti di Indian Wells, l'unico altro evento di questo settore esterno agli ... oasport.it ATP Indian Wells 2026, Cobolli non si ripete e perde nettamente la rivincita con TiafoeCon la spia della riserva decisamente accesa, Flavio Cobolli abbandona il Masters 1000 di Indian Wells. Il romano, decisamente stanco e fuori ... oasport.it Tennis, #IndianWells: in campo per la finale Sinner-Medvedev. Sabalenka vince su Rybakina 3-6, 6-3, 7-6 Paolini-Errani si fermano alle semifinali. Nel doppio misto vincono Belinda Bencic e Flavio Cobolli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rain facebook BRAVISSIMI! Belinda Bencic e Flavio Cobolli vincono il doppio misto a Indian Wells battendo in finale la coppia Dabrowski/Glasspool 6-3, 2-6, [10-7] #Tennis #IndianWells #Cobolli #Bencic x.com