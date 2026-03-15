Fismo Confesercenti | la parmense Cinzia Carboni nella Presidenza nazionale

Cinzia Carboni, rappresentante della provincia di Parma, è stata eletta alla Presidenza nazionale di FISMO Confesercenti, la federazione che tutela le imprese del settore moda. La nomina è stata annunciata dai responsabili dell'organizzazione, che hanno sottolineato l'importanza di questa scelta per la rappresentanza del comparto a livello centrale. La nomina rappresenta un passo rilevante per il settore moda parmense.

Un riconoscimento importante per il commercio parmense arriva dai vertici nazionali di FISMO Confesercenti, la federazione che rappresenta le imprese del settore moda. In occasione del rinnovo delle cariche dell’organizzazione, Cinzia Carboni è stata nominata componente della Presidenza nazionale, portando l’esperienza del territorio parmense all’interno dell’organo dirigente della federazione. Soddisfazione per la nomina è stata espressa dal direttore di Confesercenti Parma Antonio Vinci, che sottolinea il valore di questa presenza a livello nazionale per il territorio:«La nomina di Cinzia Carboni nella Presidenza nazionale è un segnale di grande attenzione verso il nostro territorio e premia la competenza e la passione che Cinzia ha sempre dimostrato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Cinzia Danti confermatata presidente Confesercenti Campi BisenzioFirenze, 12 febbraio 2026 – Cinzia Danti è stata confermata presidente di Confesercenti Campi Bisenzio. Leggi anche: Bonifica Parmense, Francesca Mantelli eletta alla presidenza per il secondo mandato Contenuti e approfondimenti su Fismo Confesercenti Temi più discussi: Fismo Confesercenti Parma: Cinzia Carboni nella Presidenza nazionale. Francesca Recine nuova presidente; Confesercenti Salerno: costituito il Gruppo Servizi Nautici Turistici della città di Agropoli; Francesca Recine, nuova presidente della Fismo, la Federazione Moda Confesercenti. Moda, Fismo Confesercenti: Francesca Recine è la nuova presidenteFrancesca Recine eletta all'unanimità presidente nazionale Fismo Confesercenti. La nota imprenditrice genovese guiderà la federazione dei negozi di moda. ligurianotizie.it Francesca Recine alla guida della Fismo Moda ConfesercentiFrancesca Recine è stata nominata presidente della Fismo, Federazione Italiana Settore Moda di Confesercenti. L’annuncio è stato diffuso il 9 marzo 2026. La nuova presidente succede a Donatella Prampo ... it.blastingnews.com Francesca Recine, nuova presidente della Fismo, la Federazione Moda Confesercenti. L'elezione è avvenuta all'unanimità. Genovese, classe 1976 ow.ly/a0W1106vC34 #ANSA x.com La creatività maremmana protagonista a #Sanremo #Confesercenti #Fismo facebook