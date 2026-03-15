Fismo Confesercenti | la parmense Cinzia Carboni nella Presidenza nazionale

La parmense Cinzia Carboni è stata nominata presidente nazionale di FISMO Confesercenti, la federazione che rappresenta le imprese del settore moda. La nomina è stata annunciata dai vertici nazionali dell'organizzazione, segnando un traguardo significativo per il commercio locale. Carboni assume questa posizione in un momento di rilievo per il settore, ricevendo un riconoscimento importante a livello nazionale.

Un riconoscimento importante per il commercio parmense arriva dai vertici nazionali di FISMO Confesercenti, la federazione che rappresenta le imprese del settore moda. In occasione del rinnovo delle cariche dell’organizzazione, Cinzia Carboni è stata nominata componente della Presidenza nazionale, portando l’esperienza del territorio parmense all’interno dell’organo dirigente della federazione. Soddisfazione per la nomina è stata espressa dal direttore di Confesercenti Parma Antonio Vinci, che sottolinea il valore di questa presenza a livello nazionale per il territorio:«La nomina di Cinzia Carboni nella Presidenza nazionale è un segnale di grande attenzione verso il nostro territorio e premia la competenza e la passione che Cinzia ha sempre dimostrato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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