Firmato il contratto dell' area sanità importante svolta per medici e veterinari | più sicurezza e soldi

È stato firmato presso l’ARAN il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Area Sanità, valido dal 2022 al 2024. Il documento riguarda circa dirigenti medici, veterinari e sanitari distribuiti in tutta Italia. Con questa firma, si conclude una fase negoziale e il contratto diventa operativo, determinando modifiche su aspetti legati a sicurezza e retribuzioni per i professionisti del settore.

La firma permette ricadute dirette sulle buste paga, con tanto di arretrati stimati oltre che migliori condizioni economiche di lavoro per i professionisti regionali Con la sottoscrizione definitiva avvenuta presso l’ARAN, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’Area Sanità per il triennio 2022-2024 entra ufficialmente in vigore, interessando circa dirigenti medici, veterinari e sanitari in tutta Italia. Anche in Umbria, la firma rappresenta un momento di passaggio fondamentale, con ricadute dirette sulle buste paga e sulle condizioni di lavoro dei professionisti regionali. "È un risultato - ha commentato il segretario generale regionale della Cisl Medici Umbria, Luca Nicola Castiglione - che premia la determinazione del sindacato nel chiudere rapidamente questo triennio per poter guardare subito al futuro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Sanità: contratto medici e dirigenti Ssn, Gemmato ‘firma definitiva importante’(Adnkronos) – "La conclusione dell'iter contrattuale per il triennio 2022-2024 dell'area della dirigenza sanitaria rappresenta un segnale concreto di... Sanità, firmato il contratto dei medici: aumenti da 491 euro mensili lordi. Una vittoria a metà: ecco perchéRoma, 28 febbraio 2026 – Con la firma definitiva all’Aran del contratto 2022-2024 dell’Area Sanità si chiude formalmente una partita che riguarda... Tutto quello che riguarda Firmato il contratto dell'area sanità... Temi più discussi: Mobilità scuola triennio 2025-2028: firmato il CCNI. Le nostre condizioni; Contratto integrativo firmato dalla sola RSU, l’Aran: validità da valutare caso per caso; Digit’Ed, firmato il nuovo contratto integrativo aziendale: più tutele, welfare e formazione per i dipendenti fino al 2029; RICOSTRUZIONE POST SISMA / Firmato il contratto: parte il recupero della chiesa di Santa Lucia ad Aci Catena. Medici, firmato il contratto: aumento di 491 euro da marzoFirmato il nuovo contratto per i medici, con aumenti di stipendio in busta paga a partire da marzo 2026. L'accordo, non siglato dalla Cgil, è stato firmato all'Aran, l'agenzia per la contrattazione ... adnkronos.com Sanità, firmato il contratto dei medici: buone notizie per i dipendenti, quanto peserà di più la busta pagaAccordo definitivo all’Aran per il triennio 2022-2024. Aumenti medi del 7,27% per 137mila dirigenti. La Cgil non firma. affaritaliani.it Decisivo il successo per 3-0 firmato Bussi, Chiccaro e Della Bona. Mister Pittilino: «Traguardo meritato, complimenti a società e ragazzi» facebook Quil’appello promosso da @EuropaRadicale che ho firmato. La separazione delle carriere è una storica battaglia radicale, socialista e liberale. Il 22 e 23 marzo votiamo nel merito e votiamo #SI alla #SeparazionedelleCarriere x.com