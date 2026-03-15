Firenze premia le star del calcio femminile | il voto

Domani a Firenze si svolgerà una cerimonia dedicata alle eccellenze del calcio femminile italiano. Durante l’evento, verranno consegnati premi a giocatrici e figure di spicco del settore. La manifestazione si terrà nel centro della città, coinvolgendo rappresentanti e appassionati del calcio femminile. La premiazione si concentra sull’importanza delle atlete che si sono distinte nel corso dell’anno.

Domani, nel cuore di Firenze, si terrà la cerimonia che premia le eccellenze del calcio femminile italiano. L’evento Women4Football, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, vedrà la consegna dei riconoscimenti alle migliori atlete della stagione 2024-25 all’interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. La manifestazione è fissata per le ore 17.00 e riunirà le massime autorità sportive con le istituzioni locali. L’appuntamento non è solo una semplice premiazione, ma un momento simbolico dove il valore delle giocatrici viene definito dalle stesse protagoniste del campo. Il meccanismo di voto, gestito direttamente dalle atlete della Serie A Femminile, conferisce un’autenticità unica a questi riconoscimenti, trasformando la serata in un atto di riconoscimento tra pari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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