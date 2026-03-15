Firenze accelera sugli investimenti pubblici spesa comunale più che raddoppiata in un anno

A Firenze, la spesa comunale destinata agli investimenti pubblici è più che raddoppiata in un anno, rafforzando il ruolo della città come principale motore di spesa in Toscana. La decisione di aumentare i fondi destinati ai progetti pubblici segna un cambiamento significativo nelle priorità amministrative e si riflette in un incremento evidente delle risorse allocate.

La nuova analisi Irpet sugli investimenti pubblici locali evidenzia una crescita della spesa dei Comuni toscani negli ultimi anni, sostenuta soprattutto dai progetti finanziati con il PNRR Firenze accelera sugli investimenti pubblici e si conferma il principale motore della spesa comunale in Toscana. Nel 2025 il capoluogo regionale ha più che raddoppiato i pagamenti per opere e infrastrutture, passando da 139,8 milioni di euro nel 2024 a 295,9 milioni, con un aumento del 112% in un solo anno. In termini pro capite significa 813 euro per abitante, uno dei livelli più alti tra i capoluoghi della regione. Il dato emerge dalla nuova nota congiunturale di IRPET dedicata agli investimenti dei Comuni toscani e alle prospettive della spesa pubblica nella fase finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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