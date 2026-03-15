La vigilia della partita tra Fiorentina e Cremonese è caratterizzata da grande attesa tra i tifosi, con la lista dei convocati ufficializzata nel pomeriggio. Nella rosa della Fiorentina è presente anche Kean, pronto a scendere in campo per la sfida che si svolgerà domani sera a Cremona. La gara rappresenta un momento importante nella lotta per la salvezza delle due squadre.

Firenze, 15 marzo 2026 - La notizia che i tifosi della Fiorentina attendevano è arrivata a metà pomeriggio, quando Paolo Vanoli ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro la Cremonese. Più che una partita, una vera e propria battaglia per la sopravvivenza. La buona notizia, dicevamo, riguarda la convocazione di Moise Kean, partito con il gruppo alla volta di Cremona. Moise non è al cento per cento, è risaputo. E probabilmente partirà anche dalla panchina. Ha partecipato alla rifinitura prima della partenza, è stato lui stesso a dare l'ok alla convocazione. Ma a cominciare la gara dovrebbe essere Roberto Piccoli. Averlo in panchina, però, può fare tutta la differenza del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, vigilia carica d'attesa. Kean c'è, a Cremona battaglia salvezza

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