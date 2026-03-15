Finalissima 2026 | conflitto in Medio Oriente cancella

La Finalissima 2026 tra Argentina e Spagna, prevista in Qatar il 27 marzo, non si giocherà più. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, 15 marzo, dopo che le trattative per un’altra data sono state concluse senza successo. La partita non si terrà come programmato e non sono state annunciate nuove date o luoghi alternativi.

La Finalissima 2026 tra Argentina e Spagna non si disputerà mai come previsto in Qatar il 27 marzo. L’annuncio ufficiale arriva oggi, 15 marzo 2026, dopo che le trattative per trovare una data alternativa sono fallite definitivamente. Il conflitto in Medio Oriente ha reso impossibile l’organizzazione dell’evento nella sede originaria. Nonostante i tentativi di salvare la sfida, nessuna soluzione è stata accettata da entrambe le parti. La UEFA aveva proposto diverse opzioni, ma l’Argentina ha respinto tutte le proposte alternative avanzate durante le lunghe discussioni. Di conseguenza, questa edizione della competizione viene cancellata con rammarico delle autorità calcistiche europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finalissima 2026: conflitto in Medio Oriente cancella Articoli correlati Leggi anche: Conflitto in Medio Oriente, la Finalissima Argentina-Spagna in Qatar è a rischio F1 2026: guerra in Medio Oriente cancella GP BahreinLa stagione 2026 della Formula 1 si trova di fronte a una potenziale rivoluzione del calendario dovuta all’escalation del conflitto in Medio Oriente,... Contenuti utili per approfondire Medio Oriente Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Finalissima in Qatar a rischio per la guerra in Iran, l'annuncio dell'Uefa: Quando arriverà la decisione definitiva; Medio Oriente, da guerra di bombardamenti a conflitto totale: come cambia lo scenario; Conflitto in Medio Oriente: Cantiere 34 analizza gli effetti sulla filiera turistica. Cancellata la Finalissima 2026 Argentina-Spagna a causa del conflitto in Medio OrienteA causa del conflitto in Medio Oriente è stata cancellata la Finalissima 2026 tra Argentina e Spagna che non si disputerà come previsto in Qatar il 27 marzo. Non è stato trovato l'accordo con ... sport.sky.it Economia mondiale in ribasso nel 2026 per il conflitto in Medio Oriente, lo prevede una nota dell'IstatIl nodo dello stretto di Hormuz, i mercati con l'effetto petrolio per la produzione dell'Iran, e la durata del conflitto i fattori che rischiano di rallentare il mondo ... rtl.it La guerra in Medio Oriente continua ad incrociarsi con il conflitto in #Ucraina. Se #Trump sospende le sanzioni sul petrolio russo, l’esercito di Kyiv infierisce sulle infrastrutture energetiche del nemico. E #Zelensky mette il suo know how sui droni a disposizion facebook MEDIO ORIENTE | Iran: "La guerra finirà quando saremo certi che non si ripeterà". Israele: "Non avvieremo colloqui diretti con Beirut nei prossimi giorni. Ci aspettiamo che il Libano compia passi seri per fermare Hezbollah". #ANSA x.com