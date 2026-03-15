Oggi si gioca la finale di Coppa Italia a Rimini alle 19.45, trasmessa su Raisport. La squadra di casa, Rimini, spera di ottenere il suo primo titolo, affrontando Verona, che ha vinto la semifinale contro Pesaro con Justin Johnson, nominato MVP. La partita rappresenta l’ultimo appuntamento della competizione e si svolge al Palasport della città.

Finale oggi di Coppa Italia a Rimini (ore 19.45 Raisport). L’ultimo ostacolo tra la Dole e il trofeo da conquistare in casa è Verona con l’ex Justin Johnson, mvp della semifinale in cui gli scaligeri hanno battuto Pesaro. Rimini, col morale a mille dopo la vittoria al fotofinish con Brindisi, s’interroga sulle condizioni di Davide Denegri, che si è fatto male alla caviglia sinistra nell’ultima azione d’attacco. Non si tratta di un infortunio grave, ma il fatto che il giocatore possa scendere in campo già oggi rimane in dubbio e la decisione definitiva sarà presa in giornata dopo l’ultimo controllo. Rimini intanto è euforica dopo l’ultimo possesso vincente venerdì sera con Brindisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Finale con verona alle 19.45 su raisport. Rimini cerca in casa il trionfo in Coppa Italia

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