Fiamme dalla stufa a pellet | incendio in un garage

Domenica pomeriggio, in località Vallecalda a Savignone, si è sviluppato un incendio nel garage di una casa. Le fiamme sono scoppiate dalla stufa a pellet che si trovava all’interno del box. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Attimi di paura domenica pomeriggio in località Vallecalda, a Savignone, dove si è sviluppato un incendio nel box di un'abitazione. L'incendio ha interessato una stufa a pellet. Sul posto i vigili del fuoco di Busalla che hanno prontamente spento le fiamme, mentre dalla centrale di Genova sono arrivati i rinforzi con il carro aria respirabile e una autobotte per la riserva d'aria. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per le indagini del caso. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sanremo 2026, la finale: Sayf emoziona con la mamma ed è secondo. Vince Sal Da Vinci Tu mi piaci tanto di Sayf: video, testo e significato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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