Festini bilaterali adesso è un marchio | la mossa a sorpresa di Elettra Lamborghini dopo il tormentone social

Elettra Lamborghini ha registrato il termine “festini bilaterali” come marchio, sorprendendo con questa scelta dopo averlo pronunciato quasi per gioco durante il Festival di Sanremo. La cantante sta valutando di trasformare questa frase in un progetto imprenditoriale, senza ancora rivelare dettagli sui piani futuri. La decisione è stata presa in modo improvviso, suscitando curiosità tra i follower.

Una frase nata quasi per scherzo durante il Festival di Sanremo potrebbe diventare presto un vero progetto imprenditoriale. Elettra Lamborghini ha deciso di trasformare un’espressione diventata virale in un marchio registrato. Il nome “ Festini Bilaterali ”, nato sui social, è stato depositato ufficialmente. Una mossa che unisce ironia, comunicazione digitale e strategia di branding. Un esempio concreto di come un meme possa diventare business. Durante il Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini – in gara con il brano “ Voilà ” – ha raccontato sui social di non riuscire a dormire a causa delle feste notturne e della movida negli hotel della Riviera ligure. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - “Festini bilaterali” adesso è un marchio: la mossa a sorpresa di Elettra Lamborghini dopo il tormentone social Articoli correlati Festini bilaterali di Elettra Lamborghini diventa un marchio, perché la cantante l'ha registrato dopo SanremoElettra Lamborghini sfrutta il boom social del suo “festini bilaterali” per registrarlo come marchio verbale. Elettra Lamborghini registra il marchio “Festini Bilaterali” dopo Sanremo: vuole trasformarlo in un brandTre giorni dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha presentato la domanda di registrazione per il marchio "Festini... Tutti gli aggiornamenti su Elettra Lamborghini Temi più discussi: La furbata di Elettra Lamborghini: Festini bilaterali ora è un marchio registrato; Elettra Lamborghini ha registrato il marchio Festini bilaterali; Elettra Lamborghini registra il marchio 'Festini bilaterali' dopo Sanremo 2026; Dalle notti insonni di Sanremo all'Ufficio marchi: Lamborghini registra i suoi 'festini bilaterali'. Elettra Lamborghini, i suoi «festini bilaterali» diventano un marchio registratoLa cantante ha depositato l’espressione con cui voleva denunciare i party collaterali che, nei giorni di Sanremo, andavano avanti fino a notte fonda, impedendole di dormire ... vanityfair.it Elettra Lamborghini, i festini bilaterali diventano un marchio registratoElettra Lamborghini trasforma il tormentone dei festini bilaterali sanremesi in un marchio ufficiale: perché questa scelta e cosa comporta ... dilei.it Un breve video mostra Samurai Jay ed Elettra Lamborghini mentre cantano e ballano “Ossessione”. Un momento spontaneo e informale che sta circolando sui social, tra energia, sorrisi e il ritmo del brano. #elettralamborghini #ossessione #samuraijay #e facebook Elettra Lamborghini registra il marchio "festini bilaterali" #elettralamborghini x.com