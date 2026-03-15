Festa di San Giuseppe a Borgetto | altari votivi e mense imbandite nelle case come segno di riconoscenza

A Borgetto, a circa 35 chilometri da Palermo, si celebra ogni 19 marzo la festa di San Giuseppe con altari votivi e mense imbandite nelle case. Durante la giornata, i residenti preparano pani che assomigliano a vere e proprie sculture, simbolo di gratitudine e tradizione. Questa tradizione ha radici che risalgono al XVIII secolo e si rinnova ogni anno con pratiche e usanze consolidate nel tempo.

Altari votivi e mense imbandite nelle case, pani che sembrano vere e proprie sculture. A Borgetto, 35 chilometri da Palermo, ogni 19 marzo si rinnova una delle feste di San Giuseppe più antiche e suggestive della Sicilia, una celebrazione che affonda le sue radici nel XVIII secolo e con la sua omonima Confraternita che dal 1816 continua a coinvolgere l’intera comunità in un intreccio di fede, tradizioni familiari e ritualità. Quest’anno (dal 15 al 19 marzo) in 25 case del paese si allestiscono i tradizionali altari domestici ricchi di pane dalle varie forme (la Corona, la coffa e la palma), agrumi, verdure stagionali e pietanze e dolci di ogni genere, fiori, ceri accesi, coperte e stoffe pregiate custodite nei bauli di famiglia, trasformando ogni abitazione in un piccolo santuario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Quasi tutto pronto a Pioppo per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, pronti anche quattro altari dedicati al SantoTutto pronto a Pioppo per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, con la comunità a lavoro per la realizzazione di ben quattro altari in onore del... Festa di San Giuseppe, gran falò a MattinataUna fiamma che arde da secoli e che a Mattinata unisce la comunità attorno al Gran Falò da 25 anni. Approfondimenti e contenuti su Festa di San Giuseppe a Borgetto altari... Temi più discussi: Festa di San Giuseppe; San Giuseppe accende l’Oltretorrente; Sagra di San Giuseppe e Festa dei Fiori a Cassola 2026; Eventi, bancarelle e luna park: alle porte di Milano torna la Fiera di San Giuseppe. VIDEO – Per la Festa del Papà le zeppole di San Giuseppe e le bottiglie di Champagne in cioccolato della Pasticceria Grande di CondovePer la Festa del Papà le zeppole di San Giuseppe e le bottiglie di Champagne in cioccolato della Pasticceria Grande di Condove ... lagendanews.com Festa di San Giuseppe a Giarratana, adorazione della croce: momenti intensiFesta di San Giuseppe a Giarratana, adorazione della croce: momenti intensi. Domani, domenica 15 marzo, la festa esterna ... quotidianodiragusa.it Festa di San Giuseppe a Salemi e non solo: una settimana di Cene, altari di pane, eventi #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook