Ferruccio Ferragamo, noto per il suo lavoro nel settore calzaturiero, ha raccontato di essere stato chiamato “calzoladro” e di essere stato mandato in soffitta da suo padre. Ha rivelato di aver sognato il calcio da giovane, ma ora si dedica all’agricoltura. Nel 1927, dopo il ritorno dall’America, con il titolo di “calzolaio delle stelle”, poteva scegliere qualsiasi città per continuare la sua attività.

Firenze, 15 marzo 2026 – Quando nel 1927 tornò dall’America, già col titolo di “calzolaio delle stelle”, avrebbe potuto scegliere qualsiasi città per proseguire la sua straordinaria attività artigianale. Invece, lasciato Bonito, piccolo paese della provincia di Avellino dove era nato e dove aveva sposato la sua adorata Wanda, Salvatore Ferragamo decide che da allora in poi sarebbe stata Firenze la sua nuova casa, il luogo dove lavorare e mettere su famiglia. Gli era bastato un breve soggiorno da turista per convincerlo a comprare una bellissima casa a Fiesole, dove sarebbero nati tutti i suoi sei figli. E ad aprire il primo laboratorio in via Mannelli 57. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ferruccio Ferragamo: “Mi chiamavano ‘calzoladro’. Mio padre mi spedì in soffitta. Sognavo il calcio, oggi faccio l'agricoltore"

Articoli correlati

Mkhitaryan a cuore aperto: «Mi ricordo benissimo la morte di mio padre e quella frase che mi è rimasta in testa. Sui miei figli e sul mio futuro…»di Redazione Inter News 24Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, si apre raccontando in un’intervista del ricordo della morte di suo padre...

“Mio padre mi immergeva nell’acqua sporca, mi chiudeva in una cantina infestata di topi e mi faceva bere alcol a 5 anni”: la storia di Maude JulienQuella di Maude Julien è una storia di abusi e soprusi durati anni, tra punizioni corporali e violenze emotive indicibili.