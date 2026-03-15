Ferrovie senza confini | Fs in Germania Sncf in Italia

Le ferrovie stanno attraversando una fase di crescita con nuovi collegamenti tra Italia e Germania, coinvolgendo le aziende ferroviarie nazionali. I progetti di mobilità transfrontaliera stanno diventando sempre più concreti, segnando un passo avanti nelle connessioni tra i paesi europei. Le iniziative riguardano principalmente il potenziamento delle linee e l’introduzione di servizi più frequenti tra le due nazioni.

La mobilità transfrontaliera sta vivendo un momento di svolta con l’accelerazione dei progetti ferroviari europei. Le Ferrovie dello Stato italiano stanno conducendo i primi test operativi sul territorio tedesco, mentre la società francese Sncf punta esplicitamente verso il mercato italiano con una strategia che sembra basarsi su tariffe elevate per il servizio Tgv. A questo scenario si aggiunge l’ingresso di nuovi attori come Velvet, trasformando la sfida in una competizione europea senza precedenti sui binari. L’anno 2026 segna quindi l’inizio di una nuova era dove i confini nazionali diventano permeabili per il trasporto rapido. L’obiettivo dichiarato è creare corridoi ferroviari che colleghino le capitali e i grandi centri urbani, superando le barriere amministrative e tecniche che hanno frenato lo sviluppo per decenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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