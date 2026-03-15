Questa mattina a Ferrara, in via San Giacomo, una donna di circa settant'anni è stata ferita al torace da un coltello e trasportata in ospedale. L’aggressione si è verificata all’interno della sua abitazione e l’autore del fatto è il marito della donna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Ferrara, 15 marzo 2026 – Dramma, questa mattina, in un'abitazione di via San Giacomo, a Ferrara. Una donna sulla settantina è stata ferita con un colpo di coltello al torace e trasportata in ospedale. Ad aggredirla, secondo le primissime informazioni, sarebbe stato il marito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Stato, che si stanno occupando delle indagini. La donna si trova al momento ricoverata, ma la ferita riportata sarebbe superficiale e non tale da metterla in pericolo di vita. L'arma utilizzata sarebbe un coltello da cucina. Sull'accaduto sono ora in corso tutti gli accertamenti finalizzati a ricostruire i dettagli e la dinamica dell'aggressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferrara, accoltellata in casa dal marito: ricoverata in ospedale

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