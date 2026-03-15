Felpa Marant ‘Meyoan’ | righe velluto e prezzo da 29,89€

Una felpa firmata Marant, modello ‘Meyoan’, è disponibile a 29,89 euro. La maglia presenta un design con righe e dettagli in velluto. L’articolo contiene link di affiliazione e potrebbe generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi link.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Cotone felpato e righe: la texture della felpa ‘Meyoan’. L’analisi tecnica della felpa Marant modello ‘Meyoan’ richiede una distinzione netta tra ciò che è visibile e ciò che rimane ipotetico. Il capo si presenta con una struttura in cotone felpato, un materiale la cui morbidezza intrinseca suggerisce un comfort elevato, tipico dei capi di streetwear di qualità. La superficie del tessuto è definita da maxi righe che dominano l’estetica generale, conferendo al capo un impatto visivo deciso e moderno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Felpa Marant ‘Meyoan’: righe, velluto e prezzo da 29,89€ Articoli correlati Leggi anche: Isabel Marant Cylvany: righe, oversize e il tocco francese Leggi anche: Felpa Marant ‘Ronny’: Tecnica, stile e vestibilità