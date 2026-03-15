Un giovane di 34 anni è stato investito mentre pedalava in strada a Pisa. È stato trovato dai passanti in condizioni gravissime e incosciente, disteso a diversi metri dalla bicicletta. Le forze dell'ordine stanno cercando il pirata della strada che si è allontanato senza prestare soccorso. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile.

Pisa, 15 marzo 2026 – È stato trovato già gravissimo e incosciente dai passanti, lontano alcuni metri dalla sua bici. Come se fosse stato sbalzato e lasciato a terra. L’ipotesi è che qualcuno abbia provocato l’incidente, avvenuto nella notte tra l’11 e il 12, e sia scappato. Il 34enne pisano Federico Meacci, dopo essere stato trasportato in ospedale, è morto due giorni dopo per il violento impatto con l’asfalto. È successo in via Battisti intorno all’una e i carabinieri del nucleo Radiomobile intervenuti hanno effettuato i primi rilievi sequestrando il mezzo del giovane. Adesso stanno cercando di ricostruire che cosa sia accaduto nei momenti precedenti e in quelli successivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Federico Meacci morto a 34 anni: sbalzato dalla sua bici, è caccia al pirata della strada

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