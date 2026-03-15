Federica Rosellini il sacrificio dei corpi anomali

Una mostra presenta ventuno quadri che attraversano diverse epoche e culture, mettendo in evidenza il percorso delle rappresentazioni del corpo femminile. L'esposizione si concentra sul modo in cui le società hanno ritratto e reinterpretato le forme umane, evidenziando le variazioni nel tempo e nello spazio. L'attenzione è rivolta alle diverse incarnazioni e ai corpi considerati

Ventuno quadri. Attraverso il tempo, le società, gli orizzonti. Inseguendo il corpo femminile. E le sue (re)incarnazioni. In una tensione teorica dove si uniscono mito, intimità, memoria. Mai scontati i percorsi di Federica Rosellini. Che anche questa volta riesce a sorprendere. Portando in scena “ iGirl “ di Marina Carr, dal 17 marzo al Teatro Fontana. Proprio lì dove non troppo tempo fa nei Chiostri ha condiviso il suo progetto ispirato a Ildegarda di Bingen e Kurt Cobain. Qui un altro assolo. Sulle parole della drammaturga irlandese. Un testo nato durante la pandemia. Dove il corpo ritrova la sua centralità. Attraverso la performance di Rosellini, attrice (e autrice) fra le più apprezzate degli ultimi anni, già due volte premio Ubu under 35 dopo la formazione ronconiana e la collaborazione con Antonio Latella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Federica Rosellini, il sacrificio dei corpi anomali Articoli correlati La bella stagione: Federica Rosellini in “Ivan e i cani” tra teatro e musica elettronicaDomenica 18 gennaio, nell’ambito della rassegna “La bella stagione di Riccione Teatro 2526”, la sala Granturismo ospita Ivan e i cani di Hattie... Leggi anche: La fiaba nera di Federica Rosellini: "Il mio assolo di musica e parole per raccontare il peggio del mondo" Contenuti e approfondimenti su Federica Rosellini Argomenti discussi: Federica Rosellini, il sacrificio dei corpi anomali; IGirl, indimenticabile performance di Federica Rosellini su testo di Marina Carr. La fiaba nera di Federica Rosellini: Il mio assolo di musica e parole per raccontare il peggio del mondoL’attrice e strumentista arriva da stasera all’Elfo Puccini con Ivan e i cani, dal testo di Hattie Naylor Sembra il Libro della Giungla ma è una vicenda realmente accaduta a Mosca alla fine degli ... ilgiorno.it