FC 26 SBC ICONA FUT Birthday | Robin van Persie 91 – Il ritorno di The Flying Dutchman

Robin van Persie, noto come “The Flying Dutchman”, torna a far parlare di sé con il suo inconfondibile numero 91. È considerato un finalizzatore impeccabile, capace di non sbagliare un tiro. La sua presenza sulle campi di calcio rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e gli addetti ai lavori, che ricordano le sue prestazioni come attaccante di grande livello.

Se cerchi un finalizzatore puro che non sappia cosa significhi sbagliare un tiro, questa versione di Robin van Persie è la risposta. L’upgrade alle doppie 5 stelle (5 Skill 5 Piede debole) lo eleva nell’olimpo degli attaccanti, correggendo l’unico limite storico della sua carta: l’imprevedibilità nell’uno contro uno e nel tiro col piede meno nobile. Analisi della Carta: Cecchino Totale. Con un 94 di tiro, Van Persie possiede una delle conclusioni più letali di tutto il gioco. Che sia un tiro a giro, di potenza o una volée acrobatica, la palla ha un’altissima probabilità di finire in rete. OVR: 91 (ATT).. SkillPiede: 5 5.. Statistiche Core: Tiro 94, Dribbling 91, Velocità 90, Passaggio 87. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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