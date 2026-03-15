FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade | Torna la caccia alle leggende!

Alle 19:00 viene rilasciato il nuovo contenuto FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade, un aggiornamento che interessa i giocatori appassionati di pacchetti e di carte leggendarie. Questa novità introduce un elemento di sorpresa e strategia per chi cerca di migliorare la propria squadra. L’evento si rivolge a chi desidera ottenere carte di alto livello attraverso questa speciale opportunità.

Le ore 19:00 portano un altro contenuto pesantissimo per chi ama il brivido del pacchetto: l’ 88+ Encore Icon Upgrade. I Dettagli della Sfida. Questa non è la solita sfida “usa e getta”. Si tratta di un contenuto ripetibile che vi permette di tentare la sorte più volte, ideale per smaltire i doppioni ad alta valutazione che girano nel club in questo periodo di Fantasy FC. Ripetibilità: Solo 3 volte (si riattiva ogni 2 giorni).. Scadenza: 14 giorni.. Premio: 1x Pacchetto Icona mista (OVR 88+) Non scambiabile.. Requisiti delle 5 Sfide. Per portarvi a casa l’icona garantita, dovrete completare 5 rose diverse: Rosa 86 (con TOTW): Valutazione 86 e almeno un giocatore della Squadra della Settimana. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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