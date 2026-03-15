Nel weekend si svolge la sfida FC 26 SBC, una delle più impegnative di questa stagione. I giocatori devono completare un'unità di 4, scegliendo un elemento tra le opzioni FUT Birthday 90+ appartenenti a Team 1 o Team 2. A differenza delle versioni precedenti, il filtro 90+ elimina tutte le carte di fascia media, lasciando solo i giocatori di massimo livello della promo.

Questa è la sfida “pesante” del weekend. Rispetto alle versioni precedenti, qui il gioco si fa serio: il filtro 90+ esclude tutte le carte di fascia media, garantendoti solo i pesi massimi della promo. Inoltre, avere 4 opzioni tra cui scegliere riduce drasticamente il rischio di trovare un “pacco” o un doppione inutile. Dettagli della Sfida. Premio: 1 di 4 Player Pick FUT Birthday (Team 1 o Team 2) con valutazione minima 90 OVR.. Ripetibile: No (un colpo solo, quindi giocatela bene).. Scadenza: 7 giorni.. I Requisiti delle 4 Rose. Il costo complessivo si aggira intorno ai 220k – 250k crediti. Non è regalata, ma per un 90+ garantito con 4 slot di scelta, il prezzo è onesto. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC: 1 di 4 Scelta Giocatore FUT Birthday 90+ (Team 1 o 2)

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