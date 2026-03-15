Fattoria degli orrori vicenda sconvolgente | servono controlli

Nella periferia di Parma si è verificata una vicenda che ha attirato l’attenzione di molte persone. Sono stati ritrovati cani morti di stenti, rinchiusi in box senza acqua né cibo, in condizioni che hanno suscitato grande sgomento. La scoperta ha portato alla luce una situazione che richiede interventi immediati e controlli più severi. La notizia si diffonde rapidamente tra la comunità locale.

La deputata parmigiana, Laura Cavandoli, interviene sul caso dei cani trovati morti e degli animali in condizioni precarie: "Chi ha commesso queste atrocità deve rispondere davanti alla legge" “La notizia di quanto accaduto nella periferia di Parma lascia sgomenti. Sapere di cani morti di stenti, chiusi nei box senza acqua né cibo, è un fatto di una gravità inaudita che ferisce le coscienze”. Così la deputata della Lega Laura Cavandoli interviene sulla vicenda emersa nei giorni scorsi in una struttura della provincia parmense dove sono stati trovati animali morti e altri in condizioni critiche. “Ancora di più – prosegue – se si pensa che quegli animali, come dicono le pagine social della struttura, sarebbero stati salvati da situazioni di maltrattamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Maltrattamenti. Scoperta fattoria degli ’orrori’GAVORRANO Fattoria degli orrori scoperta dai volontari della Lega per l’abolizione della caccia, nelle campagne di Caldana, nel comune di Gavorrano. Fattoria degli orrori a Parma: due cani morti, altri salvati in condizioni disperateBlitz delle autorità in una struttura che ospitava oltre cento animali tra cani, gatti e specie da cortile. LA FATTORIA MALEDETTA | Cult Horror con Wil Wheaton e John Schneider | Film Completo in Italiano Contenuti utili per approfondire Fattoria degli orrori vicenda... «Fattoria degli orrori» a Caldana: salvati un cinghiale tenuto legato alla catena per anni e 30 pecoreIl paese è nel comune di Gavorrano (Grosseto). La denuncia di Lac, Lega abilizione Caccia, denunciato un uomo per maltrattamenti di animali. Recuperate anche 30 pecore ... corrierefiorentino.corriere.it Maltrattamenti. Scoperta fattoria degli ’orrori’GAVORRANO Fattoria degli orrori scoperta dai volontari della Lega per l’abolizione della caccia, nelle campagne di Caldana, nel comune ... msn.com