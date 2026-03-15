Fattoria degli orrori vicenda sconvolgente | servono controlli

Nella periferia di Parma, sono stati trovati cani morti di stenti all’interno di box privi di acqua e cibo. La scoperta ha suscitato sgomento tra i residenti e le autorità locali, che chiedono controlli più severi. La vicenda riguarda una fattoria dove si sono verificati questi episodi e ha provocato reazioni di sdegno e preoccupazione.

La deputata parmigiana, Laura Cavandoli, interviene sul caso dei cani trovati morti e degli animali in condizioni precarie: "Chi ha commesso queste atrocità deve rispondere davanti alla legge" “La notizia di quanto accaduto nella periferia di Parma lascia sgomenti. Sapere di cani morti di stenti, chiusi nei box senza acqua né cibo, è un fatto di una gravità inaudita che ferisce le coscienze”. Così la deputata della Lega Laura Cavandoli interviene sulla vicenda emersa nei giorni scorsi in una struttura della provincia parmense dove sono stati trovati animali morti e altri in condizioni critiche. “Ancora di più – prosegue – se si pensa che quegli animali, come dicono le pagine social della struttura, sarebbero stati salvati da situazioni di maltrattamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Maltrattamenti. Scoperta fattoria degli ’orrori’GAVORRANO Fattoria degli orrori scoperta dai volontari della Lega per l’abolizione della caccia, nelle campagne di Caldana, nel comune di Gavorrano. LA FATTORIA MALEDETTA | Cult Horror con Wil Wheaton e John Schneider | Film Completo in Italiano Altri aggiornamenti su Fattoria degli orrori vicenda... Temi più discussi: Fattoria degli orrori, vicenda sconvolgente: servono controlli; Fattoria degli orrori a Parma: due cani morti, altri salvati in condizioni disperate; Fattoria degli orrori vicenda sconvolgente | servono controlli. Fattoria degli orrori, vicenda sconvolgente: servono controlliLa deputata parmigiana, Laura Cavandoli, interviene sul caso dei cani trovati morti e degli animali in condizioni precarie: Chi ha commesso queste atrocità deve rispondere davanti alla legge ... parmatoday.it «Fattoria degli orrori» a Caldana: salvati un cinghiale tenuto legato alla catena per anni e 30 pecoreIl paese è nel comune di Gavorrano (Grosseto). La denuncia di Lac, Lega abilizione Caccia, denunciato un uomo per maltrattamenti di animali. Recuperate anche 30 pecore ... corrierefiorentino.corriere.it Solo pochi ricorderanno questa fattoria - facebook.com facebook