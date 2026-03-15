Fattoria degli orrori a Parma | due cani morti altri salvati in condizioni disperate

Una fattoria nella campagna a ovest di Parma, originariamente destinata a ospitare animali abbandonati, è stata scoperta con due cani morti e altri in condizioni critiche. Durante i controlli, sono stati trovati animali in pessime condizioni di salute e alcuni ancora vivi, ma in uno stato di sofferenza evidente. L’area è stata sequestrata dalle autorità competenti.

Blitz delle autorità in una struttura che ospitava oltre cento animali tra cani, gatti e specie da cortile. L’Enpa annuncia azione civile contro i responsabili Una fattoria che avrebbe dovuto accogliere animali abbandonati si è trasformata in un vero e proprio luogo di maltrattamenti nella campagna a Ovest di Parma. A scoprirlo sono state le autorità dopo numerose segnalazioni di cittadini e associazioni animaliste, come riportato da La Gazzetta di Parma. Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno rinvenuto due cani morti per fame e sete, le cui carcasse sono state sequestrate. Altri due cani erano in gravi condizioni: uno è stato portato in clinica veterinaria per accertamenti, mentre l’altro è stato ospitato al canile municipale «Lilli e il Vagabondo». 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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