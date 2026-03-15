Fatto Quotidiano | chiede fondi statali per sopravvivere

Il Fatto Quotidiano, giornale fondato da Marco Travagli, ha presentato una richiesta ufficiale per ottenere i fondi pubblici messi a disposizione dal governo Meloni. La decisione rappresenta un cambiamento nella sua gestione finanziaria e si inserisce in una strategia di ricerca di risorse statali per garantire la continuità della pubblicazione. La richiesta è stata presentata ufficialmente e riguarda i fondi previsti dalla normativa vigente.

Il quotidiano fondato da Marco Travaglio ha preso una decisione che segna un punto di svolta nella sua storia editoriale, presentando formale richiesta per accedere ai fondi pubblici previsti dal governo Meloni. Questa mossa rappresenta la rottura di un principio fondativo dell’edizione, ma nasce dall’esigenza di garantire la continuità aziendale in un mercato in crisi. La domanda è stata inoltrata per aderire al decreto del dicembre scorso, che stabilisce un contributo straordinario di 10 centesimi per ogni copia venduta, pur mantenendo l’intenzione di non percepire il denaro se i dati di vendita continueranno a mostrare crescita. L’amministratore delegato della Società Editoriale Il Fatto S. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fatto Quotidiano: chiede fondi statali per sopravvivere Articoli correlati Il Fatto Quotidiano, cade il tabù dei fondi pubbliciIl Fatto Quotidiano prenderà soldi dal governo Meloni? Detta così sembra quasi una bestemmia, ma in sostanza il quotidiano fondato da Marco Travaglio... Leggi anche: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Gennaio: How to Discover Your Calling, Silence Self Doubt & Win in Life 3 Hours Deep Dive Contenuti utili per approfondire Fatto Quotidiano Discussioni sull' argomento Botta e risposta Meloni-Schlein sulla crisi in Iran: Appello sincero, mi hanno insultata. Fa tutto da sola; Blog | Lo confesso: ho votato due volte. Per chi vive all’estero come me, questo è il segreto di Pulcinella; Milan, la Procura chiede l’archiviazione dell’inchiesta sulla vendita a RedBird. Ma emerge un dettaglio inedito: Elliott possiede ancora il 5% del club; Subito in carcere i minori con i coltelli: ora il governo chiede ai giudici processi lampo (usando una norma antimafia). Il Fatto Quotidiano, cade il tabù dei fondi pubbliciL’editore del quotidiano fondato da Marco Travaglio annuncia di aver presentato domanda per ricevere il contributo straordinario previsto per i giornali cartacei ... msn.com Il direttore del "Fatto Quotidiano" sgancia la bomba contro la presidente della Commissione Ue (senza prove): «Vedrete cosa scopriremo...» - facebook.com facebook Apparizioni - la mia vignetta per la prima pagina Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #referendum #meloni #vignetta #natangelo #satira #renzi x.com