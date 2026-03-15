Fargo | i Coen mettono in scena il male banale e la neve

Stasera alle 23.25 su La7 Cinema va in onda Fargo, un film del 1996 scritto e diretto dai fratelli Coen. La pellicola racconta una storia di crimini e violenza ambientata in un paesaggio innevato del Midwest, mettendo in scena il male quotidiano e la freddezza del clima. Il film si distingue per il suo stile particolare e la narrazione asciutta.

Il palinsesto di La7 Cinema propone stasera, alle 23.25, il ritorno di un capolavoro del cinema americano del 1996. Il film in questione è Fargo, opera firmata dai fratelli Coen che ha saputo catturare l’essenza della crudeltà umana in paesaggi innevati e desolati. Con una durata di un’ora e 38 minuti, la pellicola mette in scena Frances McDormand, Steve Buscemi e William Macy in una storia dove i debiti portano a crimini irreversibili. La trama si concentra su un venditore d’automobili del Minnesota, schiacciato dal peso dei suoi debiti personali. Per risolvere la sua crisi finanziaria, questo uomo decide di organizzare il rapimento della propria moglie per estorcere denaro al ricco suocero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fargo: i Coen mettono in scena il male banale e la neve Articoli correlati Leggi anche: "Fargo", uno degli esiti migliori dei fratellacci Coen Leggi anche: La lezione di Battiston, mostre e teatro. In scena “Eterno ripetersi banale”, gli eventi Contenuti utili per approfondire Fargo i Coen mettono in scena il male... Sono passati trent'anni da quando Fargo ci ha regalato per la prima volta la sua analisi spietata sulla banalità quotidiana del malepartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... wired.it Fargo compie 30 anni, cosa sapere sul film dei fratelli Coen vincitore di due OscarLeggi su Sky TG24 l'articolo Fargo compie 30 anni, cosa sapere sul film dei fratelli Coen vincitore di due Oscar ... tg24.sky.it