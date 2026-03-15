Fanini | Ingiusto dimenticare Cipollini al Giro

Ivano Fanini ha definito un’occasione mancata la decisione di non invitare Mario Cipollini come starter alla tappa del Giro d’Italia che partirà da Porcari il 20 maggio. Fanini aveva proposto l’invito, ma la richiesta è stata respinta. La scelta è stata comunicata ufficialmente, lasciando un vuoto tra le parti coinvolte. La questione riguarda quindi un evento sportivo previsto per questa primavera.

Occasione mancata. La definisce così Ivano Fanini la risposta negativa alla sua proposta di invitare Mario Cipollini come starter alla tappa del Giro d’Italia che partirà da Porcari il 20 maggio. "E’ incomprensibile la scelta di non prendere nemmeno in considerazione la mia proposta, perché non si tengono conto elementi sportivi, oggettivi e storici – spiega – perché Cipollini è una icona assoluta del ciclismo mondiale e spesso accade che quando si presenta a eventi di ciclismo, oscura per fama e notorietà tutto il resto. Lui, oltre a essere il recordman della corsa rosa, è legato a filo doppio alla storia ciclistica di Porcari, che con me ha raggiunto i suoi massimi vertici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fanini: "Ingiusto dimenticare. Cipollini al Giro" Articoli correlati Leggi anche: Cipollini e Tassi: "Non ci sono stati spintoni" Leggi anche: Tagli alle scuole: via libera al commissariamento. Giani: “Atto ingiusto”