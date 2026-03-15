fallimento pergocrema regolari le procedure

La Corte di Cassazione ha confermato il fallimento del Pergocrema, rendendo definitive le procedure di fallimento avviate dodici anni fa. La decisione dei giudici mette fine a una lunga disputa legale, confermando ufficialmente la conclusione del procedimento. La vicenda riguarda la gestione della società calcistica e le relative verifiche legali. Ora si attendono eventuali sviluppi o interventi delle autorità competenti.

Mario Macalli aveva ragione e gliel’hanno data definitivamente i giudici della Corte di Cassazione. Dodici anni dopo la vicenda. Mario Macalli (nella foto), presidente della Lega Pro di calcio, non potrà gioire. È morto quattro anni fa. Ci sono voluti 12 anni e tre gradi di giudizio, ma alla fine la terza sezione civile della Corte di Cassazione di Roma ha assolto in via definitiva lui, la stessa Lega e la Federcalcio dall’accusa di aver contribuito al fallimento dell’Unione sportiva Pergocrema 1932. La causa contro il dirigente e i due organismi era stata intentata da Sergio Briganti, amministratore unico e legale rappresentante della società gialloblù nella stagione 2011-2012, e da Ernesto Rimonti, al quale il 12 giugno 2012 lo stesso Briganti aveva ceduto l’intero capitale sociale al prezzo simbolico di mille euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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