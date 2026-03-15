Dopo la partita tra Como e Roma, il tecnico giallorosso non ha salutato l’ex centrocampista del Barcellona. C’è stato uno scambio di sguardi, ma nessuna stretta di mano al termine del match. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, e sono emerse dichiarazioni di chi ha definito il gesto come antisportivo e una mancanza di rispetto.

Il Como ribalta la Roma, vince 2-1 ed è quarto da solo. A fine partita si infiammano gli animi vicino alle panchine, con Gasperini che non ha dato la mano a Fabregas dopo il fischio finale, puntando dritto al tunnel verso gli spogliatoi. "Non è stato un gesto sportivo", ha commentato il tecnico spagnolo ai microfoni di Sky Sport: "Quando finisce la partita, che io sia arrabbiato o felice, che abbia vinto o perso, vado sempre a stringere la mano all'allenatore avversario. È una questione di rispetto e sportività". Fabregas ha descritto così l'episodio: "Sono andato per salutare, ma ho visto che Gasperini andava via verso il tunnel. Mi sono intristito, per come sono cresciuto io si va a dare la mano all'avversario anche se ti ha massacrato o se pensi che l'arbitro abbia sbagliato qualcosa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabregas e il mancato saluto di Gasp: "Gesto antisportivo, una mancanza di rispetto"

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Una selezione di notizie su Fabregas e il mancato saluto di Gasp...

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#Fabregas: “Spero si parli al 99% della partita. #Gasperini Anche quando perdi devi venire a salutare l’avversario: è una questione di rispetto e sportività. Io l’ho fatto anche quando ho preso 4-5 gol da Chivu e Baroni. Sono andato a salutare Gasperini e lui è x.com

Fabregas sulla mancata stretta di mano con Gasperini alla fine di Como-Roma "Io anche quando perdo o vengo espulso vado a dare la mano all'allenatore avversario, sono cresciuto così io e l'ho visto fare per tutta la mia vita. Magari sono sbagliato io, ma mi s facebook