F1 Shanghai | Antonelli in pole la sfida italiana per

Nella giornata di oggi, la Formula 1 si svolge a Shanghai e vede Kimi Antonelli partire dalla pole position con la Mercedes. La pista cinese ospita questa tappa del campionato, con i piloti pronti a scendere in pista per le qualifiche e la gara. Antonelli, giovane pilota italiano, si posiziona in testa alla griglia di partenza, determinato a conquistare una buona posizione.

La Formula 1 si sposta oggi su Shanghai, dove Kimi Antonelli parte dalla pole position con la Mercedes. Alle ore 8:00 inizia la corsa che potrebbe segnare una nuova pagina storica per lo sport italiano. In prima fila si colloca anche George Russell, mentre Charles Leclerc e Lewis Hamilton guidano le Ferrari pronte a lottare fino all’ultimo giro. L’evento sarà trasmesso in esclusiva su e disponibile in streaming su NOW, offrendo un accesso completo alle prove libere, alle qualifiche, alla sprint race e alla gara principale. La griglia di partenza conferma un allineamento competitivo dove i piloti italiani hanno un ruolo centrale nella lotta per il titolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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