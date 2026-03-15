F1 Gp Bahrain e Arabia Saudita annullati per guerra in Medio Oriente | è ufficiale

La Federazione Internazionale dell'Automobile ha annunciato l’annullamento dei Gran Premi di Formula 1 previsti per metà aprile in Bahrain e Jeddah, Arabia Saudita. La decisione è arrivata a causa della guerra in corso in Medio Oriente. La cancellazione riguarda le due tappe del campionato previste in quella regione. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito in merito.

(Adnkronos) – I Gran Premi di Formula 1 del Bahrain e di Jeddah, in Arabia Saudita, previsti per metà aprile, sono stati cancellati a causa della guerra in corso in Medio Oriente: lo ha annunciato la Fia. "Abbiamo confermato oggi che, a seguito di attente valutazioni, a causa della situazione in corso in Medio Oriente,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Tutto quello che riguarda Arabia Saudita

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