F1 | cancellati ufficialmente i GP di Bahrain e Arabia Saudita

Le autorità hanno annunciato ufficialmente che i Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita non si terranno più nelle date previste di aprile. La decisione è stata presa a causa delle attuali situazioni in Medio Oriente. Di conseguenza, le gare in programma sono state cancellate e non si svolgeranno nelle rispettive sedi. La comunicazione è stata resa pubblica dalle organizzazioni che gestiscono il campionato di Formula 1.

Alla fine è arrivata l’ufficialità: a causa di tutto quello che sta attualmente accadendo in Medio Oriente, i Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita non avranno luogo nelle loro collocazioni originali nel mese di aprile. Lo comunica il sito ufficiale della F1 attraverso un comunicato. Non ci saranno neppure le relative prove di Formula 2, Formula 3 e F1 Academy. Sono state esplorate varie alternative, tutte senza esito. Così Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1: “ Anche se è stata una decisione difficile da prendere, è sfortunatamente la migliore in questo stato delle cose, considerando la situazione in Medio Oriente. Voglio approfittarne per ringraziare la FIA e i nostri incredibili promoter per il loro supporto e la loro totale comprensione: non vedevano l’ora di ospitarci con la loro energia e passione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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