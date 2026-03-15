F1 battaglia furibonda tra Hamilton e Leclerc! Sorpassi a ripetizione e incidente sfiorato a Shanghai

Nella gara di Shanghai, Lewis Hamilton ha ottenuto il suo primo podio con la Ferrari dopo una corsa intensa contro Charles Leclerc. Durante la competizione, sono avvenuti numerosi sorpassi e un incidente sfiorato tra i due piloti, che si sono affrontati con grande pressione. La gara ha visto anche la vittoria di Kimi Antonelli in Cina, mentre Hamilton e Leclerc sono stati protagonisti di una battaglia molto combattuta.

Nella giornata della storica vittoria in Cina di Kimi Antonelli, a fare notizia è anche il primo podio dell’avventura ferrarista di Lewis Hamilton al termine di una sfida infuocata con Charles Leclerc. Le due Ferrari hanno dato vita ad una lunga serie di sorpassi e controsorpassi nel corso della gara di Shanghai, rischiando anche di fare il patatrac ma portando a casa alla fine il massimo risultato possibile per la squadra. Mercedes ha confermato la sua superiorità a livello di passo, grazie ad una miglior gestione delle gomme e ad un buon vantaggio prestazionale nei rettilinei, centrando la seconda doppietta consecutiva ad inizio stagione e restando il punto di riferimento per chi ambisce alla vittoria del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, battaglia furibonda tra Hamilton e Leclerc! Sorpassi a ripetizione e incidente sfiorato a Shanghai Articoli correlati LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: FURIBONDO CORPO A CORPO HAMILTON-LECLERC! Sorpassi a ripetizione!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30° giro/56 Adesso Antonelli può gestire ben 7 secondi e mezzo di margine sul compagno di squadra. LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: sorpassi e controsorpassi a ripetizione tra Leclerc e Russell!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN DIFFERITA 12° giro/58 Virtual Safety Car, Norris ne approfitta per il... Ferrari, il duello tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel GP degli Stati Uniti ad Austin, Texas Una selezione di notizie su F1 battaglia furibonda tra Hamilton e... Argomenti discussi: Immobilismo tattico Ferrari, Hamilton tuona: Almeno uno doveva fermarsi. Ferrari non azzarda le strategie, Hamilton via radio: Almeno uno di noi doveva fermarsiIl GP d'Australia è iniziato con una battaglia furibonda tra Charles Leclerc e George Russell con Lewis Hamilton spettatore in prima fila ... formulapassion.it Formula 1, podio di Hamilton: è il primo da quando è in Ferrari. E che battaglia con Leclerc!Che battaglia tra le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alla fine ha vinto l'inglese, salito sul podio dietro le Mercedes. E' il suo primo podio dal suo arrivo a Maranello. Quinto posto per la Haas di Oli ... msn.com