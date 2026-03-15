F1 battaglia furibonda tra Hamilton e Leclerc! Sorpassi a ripetizione e incidente sfiorato a Shanghai

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella gara di Shanghai, Lewis Hamilton ha ottenuto il suo primo podio con la Ferrari dopo una corsa intensa contro Charles Leclerc. Durante la competizione, sono avvenuti numerosi sorpassi e un incidente sfiorato tra i due piloti, che si sono affrontati con grande pressione. La gara ha visto anche la vittoria di Kimi Antonelli in Cina, mentre Hamilton e Leclerc sono stati protagonisti di una battaglia molto combattuta.

Nella giornata della storica vittoria in Cina di Kimi Antonelli, a fare notizia è anche il primo podio dell’avventura ferrarista di Lewis Hamilton al termine di una sfida infuocata con Charles Leclerc. Le due Ferrari hanno dato vita ad una lunga serie di sorpassi e controsorpassi nel corso della gara di Shanghai, rischiando anche di fare il patatrac ma portando a casa alla fine il massimo risultato possibile per la squadra. Mercedes ha confermato la sua superiorità a livello di passo, grazie ad una miglior gestione delle gomme e ad un buon vantaggio prestazionale nei rettilinei, centrando la seconda doppietta consecutiva ad inizio stagione e restando il punto di riferimento per chi ambisce alla vittoria del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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