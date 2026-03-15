Europa e fondi comunitari quando l’ordinaria amministrazione diventa un progetto

In Europa, molte attività quotidiane sono state trasformate in veri e propri “progetti” grazie ai fondi comunitari. Quello che prima era considerato semplice lavoro o iniziativa ora viene definito in modo più complesso e burocratico, con l’obiettivo di ottenere finanziamenti. Questa tendenza riguarda settori diversi e coinvolge enti pubblici e privati, che devono rispettare procedure specifiche per accedere alle risorse europee.

Quelle che un tempo erano semplici attività o semplici iniziative oggi, nel lessico ridondante e vuoto dell’Europa postmoderna e postdemocratica, si chiamano “Progetti”. Tutto ciò che si fa è un “progetto”. Ogni attività ordinaria è un “progetto”. Ogni servizio erogato da enti pubblici ormai è denominato come “progetto”. I servizi essenziali come l’assistenza ai disabili da parte dei comuni o delle istituzioni preposte, non sono più attività sociali bensì “progetti”. Nelle scuole quelle che un tempo erano attività extra curriculari, oggi si chiamano “progetti” (tra non molto per comprare la carta igienica le scuole dovranno fare un “progetto”). 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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