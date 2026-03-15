Espugnata San Donà ma solo al tiebreak | addio vetta della classifica

La Banca Annia Padova Women ha vinto il match contro San Donà al tiebreak, con il punteggio di 3-2, durante una partita valida per il campionato di volley femminile di serie B1. La sfida si è svolta ieri sera 14 marzo e ha portato alla conquista di due punti, ma la vittoria non è bastata a mantenere la prima posizione in classifica.

Ieri sera 14 marzo in trasferta le ragazze della Banca Annia hanno vinto 3-2 portando a casa due punti e mantenendo l'imbattibilità stagionale nel campionato di volley femminile di B1 Ennesima vittoria in campionato, ma amaro in bocca per aver perso la vetta della classifica. La Banca Annia Padova Women impegnata nel campionato di volley femminile di serie B1 ha espugnato ieri sera 14 marzo il campo di San Donà con il punteggio di 3-2 incamerando dunque solo 2 punti. Le giovani pantere dell’Imoco hanno mostrato tutto il loro potenziale nella sfida con Masiero e compagne che si trovano due volte avanti nel punteggio per poi essere rimontate dalle padrone di casa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Volley, Olimpia Teodora torna al successo contro San Giorgio Piacentino e rimane in vetta alla classificaDeve lottare anche contro la sfortuna l’Olimpia Teodora che, dopo lo stop di Modena, torna al successo battendo nettamente per 3-0 al PalaCosta la... In Puglia l'Alta Fratte si inchina solo al tiebreakIeri sera 9 marzo nella Pool promozione del campionato di volley femminile di serie A2 le ragazze di coach Sinibaldi, dopo essersi trovate 2-1 in...